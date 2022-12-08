بينما أثارت شراكته مع أحزاب اليمين المتطرف القلق في الداخل والخارج، ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) أغلبية برلمانية بعد أن أعلن حزب الليكود التوصل إلى اتفاق مع حزب شاس اليهودي المتشدد، معلناً في بيان أن حزبه قطع خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية.

ويمنح الاتفاق نتنياهو سيطرة على 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، إلا أنه لم يُوقع بعد على اتفاق نهائي بتشكيل الائتلاف. وينص الاتفاق على أن يتولى زعيم حزب شاس أرييه درعي وزارتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم وزارة المالية في النصف الثاني، كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتنياهو.

ويعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه الذي تتشكل فيه الحكومة الإسرائيلية من أحزاب يمينية بعد فشل أحزاب اليسار بحجز مقاعد لها في الكنيست في الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر الماضي.

ووفق للقانون الإسرائيلي فإن مهلة الـ28 يوماً التي منحت لنتنياهو لتشكيل الحكومة تنتهي الإثنين القادم، لكن إمكانية تمديدها 14 يوماً بموافقة الرئيس إسحاق هرتصوغ واردة، إذ من المتوقع أن يطلب نتنياهو من الرئيس تمديد المهلة لتشكيل الحكومة، آخذاً بعين الاعتبار التقدم الذي أحرزه في مساعي التشكيل.

وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصراً مريحاً في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وكانت الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.