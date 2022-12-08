أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم (الخميس) استعداد بلاده لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو، مؤكداً أن بلاده لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.

وقال إبرارد في حديث لإذاعة «فورمولا» المكسيكية، رداً على سؤال عما إذا توجه كاستيليو إلى السلطات المكسيكية بطلب منحه اللجوء: «حسبما أعرف، لا»، مضيفاً: «نحن نتخذ موقفا إيجابياً من منح اللجوء، لكن أحداً لم يتقدم بهذا الطلب، ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك في حال طلبه منا، وبإمكاننا النظر إلى ذلك بشكل إيجابي».

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفضها لأي تهديد للنظام الديموقراطي في البيرو، مؤكدة أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في البيرو وعلى اتصال مع الحكومات الإقليمية.

وكان برلمان البيروفي قد عزل الرئيس بيدرو كاستيليو أمس في أعقاب محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فيما اتهمته النيابة بتجاوز الصلاحيات ومحاولة الانقلاب وألقت بالتعاون مع الشرطة القبض عليه.