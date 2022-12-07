أعلنت حركة طالبان اليوم (الأربعاء)، تنفيذ أول حكم بإعدام علني لأفغاني أدين بقتل رجل آخر، منذ توليها السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تصريح صحفي، إن طالبان أعدمت أفغانياً أدين بقتل رجل آخر في أول إعدام علني منذ توليها السلطة في أفغانستان العام الماضي، موضحاً أن عملية الإعدام وقعت في محافظة فرح الغربية أمام مئات المتفرجين، والعديد من كبار مسؤولي طالبان.

وأكد أن قرار تنفيذ عقوبة الإعدام اتخذ بحذر شديد، بعد موافقة ثلاث من أعلى المحاكم في البلاد، وزعيم حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زادة، مؤكداً أن قوات طالبان الأمنية ألقت القبض على تاجمير بعد أن اتهمته أسرة الضحية بارتكاب الجريمة، دون أن يذكر البيان موعد الاعتقال، لافتاً إلى أن تاجمير اعترف بارتكاب جريمة القتل.

وأدين الرجل الذي تم إعدامه ويدعى تاجمير، من إقليم هرات بقتل رجل آخر قبل خمس سنوات، وسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول، فيما يدعى الضحية مصطفى من محافظة فرح المجاورة.