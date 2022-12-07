تعتزم المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ووفقاً لبيان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فإن الحزمة الجديدة من المخطط تضم عقوبات ضد 3 مصارف، والحظر الكامل على التعاملات مع مصرف عموم روسيا لتنمية الأقاليم.

واقترحت المفوضية الأوروبية توسيع قائمة العقوبات الشخصية، حيث ستضاف إليها أسماء نحو 200 من الأفراد والكيانات من روسيا، ومؤسسات مجمع الصناعات العسكرية الروسية، وأحزاب سياسية، ومسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلسي الدوما والاتحاد ووزراء وحكام أقاليم.

وأفاد البيان المقترحات تتضمن حظر 4 قنوات تلفزيونية روسية في إطار التصدي لآلة الدعاية الروسية، كما تستهدف العقوبات الجديدة كذلك قطاع الطاقة الروسي، وتحظر الاستثمارات في قطاع التعدين، إضافة إلى السعي لمنع روسيا من شراء طائرات مسيرة، بما في ذلك عبر دول ثالثة.

وستعرض المقترحات بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا على أعضاء الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد تبنى 8 مجموعات من العقوبات ضد كبار المسؤولين الروس وقطاعات الاقتصاد الروسي، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.