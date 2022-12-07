أعلنت السلطات الأمنية التونسية اليوم (الأربعاء) إحباط مخطط إرهابي يستهدف إحدى الوحدات الأمنية ومؤسسة دينية بمدينة صفاقس جنوب شرقي البلاد، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار عملية استباقية نفذتها وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس (الدرك) الوطني، تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب «محكمة مختصة».

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان أنها العنصر الإرهابي سبق أن قضى عقوبة بالسجن لتورطه في قضية إرهابية، موضحة أنه في أعقاب التحقيقات تم إحالة المتهم إلى النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب، حيث تم فتح تحقيق بشأنه، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

وشهدت تونس منذ مايو 2011 عدة هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب وكانت تتركز تلك الهجمات الإرهابية على الجبال خصوصاً المرتفعات الغربية، التي عرفت بأنها وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية.​​ وذكرت السلطات التونسية أن من بين تلك الجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات بين عامي 2019 و2020 ما يسمى بـ«جند الخلافة»، التابع لتنظيم داعش الإرهابي.