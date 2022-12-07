اختارت مجلة «تايم» الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022، إذ كتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال: سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن زيلينسكي حفّز العالم بشكل لم نشهده منذ عقود.

وسلطت الأزمة الأضواء على الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي كان يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه ممثل سابقا أصبح رئيسا بالصدفة، وأبرزت هدوءه بشكل خاص، فالنجم التلفزيوني السابق، البالغ من العمر 44 عاما، حديث على عالم السياسة، حيث تم انتخابه رئيسا لأوكرانيا في عام 2019، بدأت مغامرة زيلينسكي السياسية بما يشبه المزحة مساء 31 ديسمبر 2018 مع الإعلان المتلفز عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

«خادم الشعب» مسلسل عُرض في أوكرانيا للمرة الأولى عام 2015، ولعب فيه زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا آنذاك، دور رجل عادي وصل إلى سدة الرئاسة، وكان قد أدى دور مدرّس تاريخ سليط اللسان يصبح رئيسا بعدما صوّره أحد تلاميذه وهو يتكلّم بحماسة ضد الفساد، ونُشر المقطع على الإنترنت وحقّق العرض الكوميدي نجاحا كبيرا فيما كانت البلاد تشهد تغييرا عميقا، ومنذ ذلك الوقت، اكتسب زيلينسكي شعبية متزايدة.

وأطاحت ثورة أوكرانية مؤيدة للاتحاد الأوروبي عام 2014 بالزعيم المدعوم من الكرملين، فيكتور يانوكوفيتش، وأتت بفريق سياسي جديد كان عليه أن يواجه صراعا خطيرا في شرق البلاد واقتصادا يتجه نحو الانهيار، وفاز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية على المرشح بيترو بوروشنكو في الجولة الثانية بأكثر من 70% من الأصوات.