حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) من أن خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد، مؤكداً أن بلاده تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان اليوم: «لدينا إستراتيجية لاستخدامنا لوسائل الدفاع، فنحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، وتم إعداد كل شيء حول ما يسمى بالضربة الجوابية، أي عندما يتم ضربنا، نحن نرد».

وأكد بوتين أن روسيا لم يكن لديها فرص لتسوية الوضع في أوكرانيا، متهما بولندا بأنها تريد الاستيلاء على أراض بغرب أوكرانيا، منتقداً الدول الغربية والذي قال إنها تعامل بلاده كدولة من الدرجة الثانية ليس لها الحق في الوجود.

وشدد الرئيس الروسي بالقول: «لا نمتلك أسلحة نووية تكتيكية في بلدان أخرى على عكس الولايات المتحدة»، مضيفاً لدينا أكثر الأسلحة تقدمًا لكن لا نريد أن نلوح باستخدامها، ونعتبر أسلحتنا المتقدمة مجرد أداة ردع.

وأعلن الرئيس الروسي إرسال 150 ألف جندي إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا من بين 300 ألف مقاتل تم تعبئتهم، موضحاً أن 77 ألفا من 150 ألفا يقاتلون على الخطوط الأمامية، والباقين على الخط الثاني والثالث يؤدون وظائف دفاعية، أو يخضعون لتدريب إضافي في منطقة العملية العسكرية.