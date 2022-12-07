أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصاً يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق ما أفاد مسؤولان أمنيان في تصريحات صحفية اليوم (الأربعاء) أن هذا الرقم يعد قياسياً مقارنة مع السنوات الماضية.

وأفاد المسؤولان أن 165 شخصاً من الموقوفين أحيلوا إلى القضاء، بينهم 25 صدرت بحقهم أحكام قضائية، وبينا أن شخصين أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى الموساد يطلبان العمل معه.

وأوضح مسؤول أمني ثان أن هذه أول مرة نشهد توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة، مرجحاً أن يكون السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية، وتداعيات انهيار الليرة ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة صعبة.

وأشار المسؤول إلى أن الإسرائيليين وجدوا في ذلك فرصة مناسبة، ففتحوا حسابات لشركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستقبل طلبات توظيف، ويستهدفون عبرها لبنانيين يبحثون عن عمل، مبيناً أن التحقيقات أظهرت أن الإسرائيليين يتواصلون لاحقاً مع مقدمي طلبات التوظيف عبر الهاتف.