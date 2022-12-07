في اجتماع نظمته اللجنة البرلمانية لإيران حرة في مجلس الشيوخ الإيطالي، بعنوان «انتفاضة إيران من أجل جمهورية ديمقراطية، والتزامات أوروبا الأخلاقية والسياسية»، شارك أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان الإيطاليون في اجتماع عبر الإنترنت مع زعيمة المعارضة والرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي، اليوم (الأربعاء)، وناقش الاجتماع الخطوات الممكنة لدعم الانتفاضة الشعبية التي تقودها النساء في إيران.

وعقد المؤتمر بالتزامن مع يوم الطالب في إيران الذي يمثل نقطة مهمة للانتفاضة التي استمرت 83 يومًا في البلاد، وسلط المؤتمر الضوء على القمع العنيف لحقوق المرأة وعنف الأجهزة الأمنية للملالي ضد المرأة الذي ظهر بشكل واضح من خلال مقتل الناشطة مهسا جينا أميني المأساوي في الحجز على يد «شرطة الأخلاق»، التي أشعلت شرارة الانتفاضة المستمرة ضد النظام.

وانضمت السيدة رجوي متحدثا رئيسيا في المؤتمر عبر الفيديو كونفرنس من باريس، حيث شددت على أن الأمة الإيرانية ما تزال تنتفض باستمرار منذ الاثنين بضربات واسعة مع شعار «الموت لخامنئي».

وقالت رجوي إن كل التطورات تؤكد أن النظام وصل إلى نقطة اللاعودة وهو في مرحلته النهائية.

وأعربت رجوي عن أسفها لأن السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي تبدو نتاج تقييم غير واقعي بأن الملالي يمكنهم احتواء الانتفاضة ومواصلة حكمهم المتعثر. وهو نفس الخطأ الذي ارتكبه الغرب في عهد الشاه.

ومن جهته قال السيناتور جوليو تيرزي، وزير خارجية إيطاليا السابق ورئيس لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي في مجلس الشيوخ الإيطالي، إن النظام الإيراني يفقد سلطته وهيمنته برغم أن عدد الضحايا والشهداء ضخم، مضيفا: «تصرفات النظام لا تصدق، نحن نعلم أن النظام أعدم 30 ألفًا من أنصارها بناءً على فتوى واحدة».