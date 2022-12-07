قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو خطوة مهمة على طريق تشكيل الحكومة الجديدة بعد اتفاق ائتلافي مع حزب «يهدوت هتوراه».وأعلن حزب «الليكود» اليميني بزعامة نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، الاتفاق مع «يهدوت هتوراه» على المناصب التي سيحصل عليها الأخير في الحكومة القادمة. وبذلك يكون نتنياهو قد أبرم اتفاقات مع أحزاب «القوة اليهودية» و«الصهيونية الدينية» و«يهدوت هتوراه»، الشريكة لحزبه «الليكود»، فيما يتبقى الاتفاق مع حزب «شاس».ولا يزال أمام نتنياهو مهلة حتى الأحد القادم لتشكيل الحكومة، إلا أن بإمكانه الطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديدها 14 يوما إضافية.وتشمل المناصب التي سيحصل عليها «يهدوت هتوراه» وزيرين و3 نواب وزير و4 رؤساء لجان في الكنيست. وتضم الحقائب وزارة البناء والإسكان، بما في ذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية، ووزارة «القدس والتقاليد»، وهي توسعة لوزارة شؤون القدس. و3 مناصب نواب وزراء: في مكتب رئيس الوزراء، وبوزارة النقل، وفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.أما المناصب الـ4 في الكنيست التي ستُمنح لـ«يهدوت هتوراه»، فهي لجان المالية، والشؤون الداخلية والبيئة، والعمل والرفاهية، واللجنة الخاصة للعرائض العامة.ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي خلال اليومين القادمين تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة.وبعد إبرام هذا الاتفاق، ينقص نتنياهو حزب آخر ليكون شريكا في ائتلاف حاكم لتأمين أغلبية برلمانية، إلا أن المهلة المحددة للتشكيل توشك على الانتهاء، ما يدعم فرضية طلب تمديدها.وأدى الاتفاق مع «يهدوت هتوراه»، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من مساء (الثلاثاء)، إلى منح نتنياهو السيطرة على 53 مقعدا من مقاعد الكنيست مع حزبه الليكود. وترك الحزب اليميني الديني المتطرف «شاس» الحاصل على 11 مقعدا كآخر حليف محتمل لليكود.ورجح محللون أن يقوم نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت قصير بالنظر إلى النتائج القوية التي حققتها الأحزاب الدينية القومية، لكن ثبت أن المفاوضات ستستغرق وقتا.