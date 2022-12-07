استيقظ الألمان صباح اليوم (الأربعاء)، على إحباط محاولة انقلابية وصفت بأنها «الأكثر خطورة منذ عقود». وكشفت صحيفة «ذود دويتشه تسايتونغ» وشبكتا «في دي آب»، و«2 إن دي آر»، أن المتهم الرئيسي في القضية هو الأمير هنري الثالث عشر الذي يعرف أيضا بـ«هاينريش» والأمير رويس. وينحدر من عائلة رويس الملكية الألمانية، ويبلغ من العمر 71 عاما، وهو رجل أعمال نشط في مجال العقارات ومقيم في مدينة فرانكفورت وسط ألمانيا.ولا يعرف الكثير عن الرجل، لكن الأمن أعلن أنه كان محل اشتباه منذ فترة بسبب تبنيه نظرية المؤامرة وأفكارا متطرفة معادية للدستور والدولة الألمانية بشكلها الحالي.وفي يناير 2019، تحدث الأمير ذو الشعر الرمادي والطلة الأنيقة في منصة تعرف بـ«منتدى الوب العالمي»، وهو اجتماع سنوي لرواد «العالم الرقمي».وشهد الاجتماع الذي جرى في زيورخ تنظيرا معقدا للأمير، إذ قال إن النظام الملكي في ألمانيا دمر على يد الصناعة المالية اليهودية، وإن الحرب العالمية الأولى حدثت بتحريض من الماسونيين الأجانب. وانتقل للحديث عن ألمانيا الحالية، ووصفها بأنها «ليست دولة ذات سيادة»، وأن دستورها لا يعد دستورا وكتبه الحلفاء بعد الحرب، للسيطرة على البلاد.ودفعت هذه الآراء عائلته الأرستقراطية إلى النأي بنفسها عنه، ووصفت الأمير في بيان قبل سنوات بأنه «شيخ مرتبك وقع في مفاهيم خاطئة حول نظرية المؤامرة».لكن في أوساط اليمين المتطرف، وحركة ما يسمى بـ«مواطني الرايخ»، كان سليل العائلة الملكية التي حكمت إمارة صغيرة تمركزت في ولاية تورينغن الحالية قبل قرنين، رقما حقيقيا منذ ظهوره في مؤتمر زيورخ.وهكذا يبدو أن صرخات الخلاص في المشهد اليميني المتطرف هوت على رأس «الأمير»، إذ أرادت «مواطني الرايخ» أن يحول الرجل أقواله إلى أفعال، تشمل العودة بالبلاد إلى العصر الملكي وتنصيبه ملكا.وبعد خطاب زيورخ جذب الأمير اهتمام حزب البديل من أجل ألمانيا، وغيره من الدوائر اليمينية المتطرفة، بل إن سياسيين من الحزب الممثل في البرلمان اتصلوا به بعد الخطاب.وبعد عام من نشاط مكثف من بناء خلية ضمت قاضية وعضوة برلمان سابقة، وضباطا حاليين وسابقين بالجيش، وسياسيين من اليمين المتطرف، انتهى حلم الأمير في منزله بفرانكفورت وقصره في منطقة باد لوبنشتاين، إذ تم اعتقاله بتهمة تشكيل منظمة إرهابية.ويحقق المدعي العام مع المجموعة الإرهابية اليمينية التي خططت لانقلاب يتضمن هجوما على البوندستاغ «البرلمان»، وإسقاط النظام الحاكم، وتأسيس نظام جديد، وضعت المجموعة تفاصيله بعناية، يبنى على أسس ملكية، ويترأسه في حال نجاح الانقلاب الأمير هنري الثالث عشر.وفقا للتحقيق، كان من المقرر الإعلان عن الانقلاب المخطط له في الحي الحكومي على الراديو، وباستخدام كلمة رمزية خاصة. وفي حال نجاح الانقلاب المخطط له، كانت المجموعة تنوي إعلان حكومة جديدة، في ظل قيادة هنري الثالث عشر وجيش ألماني جديد. وتتردد أنباء عن أن المجموعة اختارت بالفعل قيادة الجيش الجديدة وزيه الرسمي.ويرى المحققون أن الأمير هنري الشخصية المركزية في شبكة يمينية من مواطني الرايخ ومنظري المؤامرة التي وضعت على ما يبدو، الإطاحة بالنظام السياسي في الجمهورية الفيدرالية، هدف رئيسي للتحقيق.ووفق صحيفة «ذود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، فمن المحتمل أن تكون إجراءات ضبط الخلية التي قام به المدعي العام الاتحادي والشرطة، أحد أكبر إجراءات حماية الدولة في تاريخ الجمهورية الاتحادية. وبحسب الأوساط الأمنية، فإن مداهمات اليوم تشكل صفعة غير مسبوقة على مجموعة مواطني الرايخ التي تمثل الوعاء الأكبر للمجموعة التي خططت للانقلاب.