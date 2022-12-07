شدد وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على ضرورة مواجهة تداعيات التحولات العالمية من خلال عمل عربي مشترك ينسف التحديات. جاء ذلك خلال مباحثات ثلاثية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، في إطار الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة، في عمان اليوم (الأربعاء).وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك: نعمل مع العراق والأردن على استكشاف مواضع التعاون التي تصب في مصلحة شعوبنا. وأكد أن العراق مكون رئيسي في إطار العمل العربي المشترك، مشدداً على الحاجة لمزيد من العمل العربي المشترك لمواجهة التغيرات الجيوسياسية العالمية. ولفت إلى أن التحديات في أمن الطاقة تعزز من أهمية التعاون مع الدول العربية.من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن آلية العمل الثلاثي بين العراق والأردن ومصر تستند للعمل المشترك. وقال: بحثت مع نظيري المصري والأردني المشاريع الاقتصادية ومؤتمر بغداد بنسخته الثانية الذي سينعقد بعمان خلال الشهر الجاري.ولفت إلى عقد اجتماعات مشتركة في بغداد والقاهرة مع الجانبين المصري والأردني، دون تفاصيل أكثر، مؤكداً أن السياسة الخارجية العراقية تهتم بتقوية العلاقات مع دول الجوار. فيما قال وزير الخارجية الأردني: شرعنا في العمل لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع مصر والعراق. وأوضح أن مؤتمر بغداد مخصص لدعم العراق وأمنه وسيادته واقتصاده.وعقدت آخر قمة ثلاثية بين قادة الدول الثلاث، ببغداد، في 27 يونيو 2021.في حين عُقدت القمة الثانية في 25 أغسطس 2020، بعمّان، والأولى في 24 مارس 2019. وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها في 2 نوفمبر الماضي، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.