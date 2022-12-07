أعلنت كوريا الشمالية، (الثلاثاء)، أنها أمرت الوحدات القتالية بالتأهب على جميع المستويات، كما أمرت وحدات عسكرية بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية في البحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، رداً على المناورات الجارية في كوريا الجنوبية بمشاركة الولايات المتحدة.
وانتقدت بيونغيانغ بشدة التدريبات المشتركة ووصفتها بأنها استفزازية، ودليل على سياسات سيؤول وواشنطن العدائية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي قوله «يجب على العدو أن يوقف على الفور العمليات العسكرية الاستفزازية في المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية».
وقال المتحدث إنه إضافة إلى نيران المدفعية، أصدر الجيش الكوري الشمالي أمراً طارئاً بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، وأمر الجنود بتكثيف المراقبة.