أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ اليوم (الثلاثاء) رفض مليشيا الحوثي فتح الطرق إلى تعز، وعدم التزامها بالمشاركة في العملية السياسية وهي أبسط شروط الهدنة، موضحاً في إحاطة أمام لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية في مجلس الشيوخ، أن الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام في مواجهة تعنت الحوثي.

وحذر ليندركينغ من الدعاية الحوثية التي تحاول من خلالها تصوير نفسها بمثابة الضحية في مواجهة مطالب اليمنيين بإنهاء الحرب، مشدداً بالقول: الحوثيون يبتعدون عن السلام، وعلى المجتمع الدولي مساءلتهم وبيان الحقيقة.

وأشاد المبعوث الأمريكي بالدور السعودي في اليمن، مؤكدا أن الرياض اتخذت خطوات استباقية لضمان ضبط النفس وتأمين الهدنة الأممية منذ انتهائها في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن واشنطن ستحاول دفع خيار الدبلوماسية للوصول إلى حل دائم للصراع في اليمن، مندداً بعرقلة الحوثي تفريغ خزان صافر قائلاً: كل يوم يمر يزداد خطر تسرب كارثي من خزان صافر.

من جهة أخرى، أسقطت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم، طائرة حوثية مسيّرة كانت تحلق في سماء مديرية حريب بمحافظة مأرب، ووفقاً لمصدر عسكري فإن دفاعات الألوية رصدت الطائرة الحوثية المسيّرة وهي تُحلِّق في سماء مديرية حريب وتحمل مقذوف هاون عيار 60، وأسقطتها.