تبحث مصر والأردن والعراق مشاريع التعاون الثلاثي والمستجدات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الثلاثاء)، أنّ «وزير الخارجية سامح شكري توجّه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث».

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن «اجتماع الآلية الثلاثية، سوف يناقش الموقف من تنفيذ مشاريع التعاون الثلاثي المطروحة بين الدول الثلاث في الكثير من المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من قادة مصر والأردن والعراق في اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة».