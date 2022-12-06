أفادت منظمة «هيومن رايتس إيران» غير الحكومية، أن إيران أعدمت أكثر من 500 شخص عام 2022، في عدد يفوق عدد الإعدامات عام 2021، ويعزّز القلق إزاء تنامي اللجوء إلى عقوبة الإعدام في هذه الدولة.

وقالت المنظمة إن ما لا يقلّ عن 504 أشخاص أُعدموا في إيران منذ مطلع 2022. وتسعى المنظمة إلى تأكيد حالات إعدام أخرى شنقاً.

وتتضمن إحصائية المنظمة 4 أشخاص أعلنت وسائل إعلام رسمية إعدامهم الأحد الماضي. وبحسب المنظمة ومقرّها النرويج، فإن هؤلاء الأشخاص أُعدموا بعد 7 أشهر فقط من توقيفهم «دون محاكمة عادلة، خلف أبواب مغلقة أمام المحكمة الثورية».