فيما لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الانفجار، أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم (الثلاثاء) مقتل 7 أشخاص على الأقل في انفجار استهدف حافلة تقل موظفين في شركة نفط بإقليم بلخ شمالي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم جرى في ساعات الصباح، مبينةً أن الموظفين كانوا في طريقهم إلى العمل عند البوابة الحدودية مع أوزبكستان. فيما أوضح المتحدث باسم مديرية أمن ولاية بلخ آصف وزيري، إن عملية التفجير تمت بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق.

وتتهم طالبان ما يعرف بـ«تنظيم داعش ولاية خراسان»، وباقي الجماعات المسلحة المعارضة لها، بتنفيذ تلك الهجمات، لزعزعة استقرار البلاد، وكان آخرها القبض على داعشي متورط في محاولة اغتيال السفير الباكستاني في هجوم على مبنى السفارة الجمعة الماضية.