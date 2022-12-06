اعتقلت السلطات الأمنية في العراق 11 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات منفصلة بمناطق عدة مختلفة. وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان اليوم (الثلاثاء): إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات استباقية عدة نتج عنها إلقاء القبض على 11 إرهابياً من المطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب. ولفت البيان إلى أن الاعتقال يأتي على خلفية انتماء الموقوفين لعصابات داعش الإرهابية، موضحاً أن العمليات نفذت بمحافظة بابل وكركوك ونينوى وديالى.

وأكدت الداخلية العراقية أنها مستمرة بعملياتها النوعية التي تستهدف ما تبقى من العناصر الإرهابية.

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد عناصر تنظيم داعش، التي تتركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية، التي تنشط عندها الخلايا الإرهابية.

في غضون ذلك، قتلت قوات الأمن العراقية انتحاريين اثنين تابعين لتنظيم «داعش»، إثر ملاحقتهما جنوبي بغداد.