أعلنت السلطات في دونيتسك الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل عضوة من أعضاء البرلمان الإقليمي في قصف القوات الأوكرانية، موضحة في بيان أن عضوة البرلمان ماريا بيروغوفا لقيت حتفها نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

وقال ممثل القوات الشعبية: لقد قتلت بيروغوفا (29 عاما)، مبيناً أنها أصبحت من أعضاء البرلمان في عام 2018، مؤكداً أن وسط المدينة تعرض لقصف بأكثر من 10 قذائف من راجمات الصواريخ الأوكرانية اليوم ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات واندلاع حرائق بعدد من المواقع المدنية.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت عدد الصواريخ الروسية التي تم إسقاطها، بعد جولة القصف الجديدة التي بدأت، أمس (الاثنين)، عقب استهداف قاعدتين عسكريتين في عمق الأراضي الروسية، بطائرات مسيرة يرجح أنها أوكرانية، مبينة روسيا أطلقت اليوم أكثر من 70 صاروخاً، أسقط الدفاع الجوي الأوكراني أكثر من 60 منها.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها العاشر، لا تبدو في الأفق أي دلائل لعزم أطرافها المباشرين، أو غير المباشرين، على الانخراط في عملية تفاوض لوقف القتال، ولا يبدو أي طرف قادر على حسم الحرب بالوسائل العسكرية.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس من أن روسيا قد تبحث عن طريقة للتراجع في أوكرانيا دون التفاوض على اتفاق سلام دائم، موضحاً في كلمة له أمام قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة «وول ستريت جورنال» بواشنطن أن الحكومة الأوكرانية يجب أن تقرر النطاق المستقبلي للحرب وشروط إنهائها، متوقعاً أن تسعى روسيا إلى منحدر زائف من أجل التجديد وإعادة التجمع وإعادة الهجوم.

وقال بلينكن: «ما لم تظهر روسيا أنها مهتمة بدبلوماسية ذات مغزى، فلن تتمكن من التقدم للأمام، ما يجب أن نراه هو سلام عادل ودائم، وليس سلاماً زائفاً»، مؤكداً أن الأوكرانيين هم من يتخذون القرارات بشأن ما يريدون.