فيما اغتال مسلحون مجهولون يرجح أنهم حوثيون القيادي في خفر السواحل في المخا صالح القاضي على الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة، ناشد مدنيون في محافظة الحديدة اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي لإنقاذهم من جرائم العصابات الحوثية التي قتلت 3 أشخاص وأصابت 2 آخرين.

وقالت المدنيون: «إن عصابات حوثية يقودها القيادي عادل عاطف القادم من محافظة صعدة استولت على أراضي ومنازل المدنيين في مديرية باجل بقوة السلاح وأثناء رفضهم لتلك الممارسات أطلق الحوثيون النار على المدنيين بشكل مباشر»، مضيفة: «المليشيا بدأت بجرائمها ضد قبائل بني عباقة في منطقة المقصع وتمددت إلى عدد من المناطق الأخرى في مختلف مديريات محافظة الحديدة». وأفادت المصادر أن هناك قيادات أخرى متورطة في الجرائم أبرزهم القيادي عبد الله الغادر وخالد الأهدل، مطالبين المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والبعثة الأممية في الحديدة بالتدخل لإجبار مليشيا الحوثي على تسليم القتلة وكافة القيادات المتورطة في الجرائم إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل.

ونددت عدد من المنظمات اليمنية بالجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في الحديدة، مؤكدة أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين في حقهم في البناء والتعديل إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية فيها يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء، معربة عن أسفها لصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة.

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات بين قبائل ذو محمد وقبائل سفيان المدعومة من الحوثي في محافظة الجوف، ووفقاً لمصادر قبلية فإن الاشتباكات جاءت بعد أن أجبرت المليشيا الحوثية قبائل ذو محمد على التشرد من قرائها أثر الهجوم عليهم لكنها اليوم دفعت بقبائل سفيان للاعتداء على المشردين بهدف تأجيج الصراعات القبلية.