أفصحت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن واشنطن عدلت سرا راجمات الصواريخ المتطورة من نوع «هيمارس» التي سلمتها إلى أوكرانيا للحيلولة دون استخدامها لإطلاق صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: «إن إدارة الرئيس جو بايدن ترى في ذلك إجراء احترازيا ضروريا للحد من مخاطر اندلاع حرب أوسع مع موسكو».

وأفادت بأن الولايات المتحدة زودت القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي بنحو 20 راجمة صواريخ من نوع هيمارس، وبمخزون ضخم من الصواريخ الموجهة بالأقمار الصناعية بمدى يصل إلى 50 ميلاً تقريبًا، والتي استُخدمت لضرب مستودعات الذخيرة الروسية والإمدادات اللوجستية ومراكز قيادة القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن البنتاغون أجرى تعديلات على منظومة هيمارس، بحيث لا يمكنها إطلاق صواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة الصواريخ التكتيكية التي زود بها أوكرانيا والتي يبلغ مداها نحو 200 ميل.

ولفت التقرير إلى أن التعديلات السرية تشير إلى مدى الجهود التي اتخذتها إدارة بايدن للموازنة بين دعمها للقوات الأوكرانية وحرصها الشديد على تجنب ما قد يجر إلى التصعيد مع موسكو، وتعكس خشية المسؤولين بالإدارة الأمريكية من عدم وفاء كييف بالوعد الذي قطعته بعدم استخدام إمدادات السلاح الأمريكية لضرب أهداف في الأراضي الروسية.