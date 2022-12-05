رحب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الإثنين) بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في السودان الذي يتضمن توافقا حول عدد من هياكل السلطة الانتقالية كخطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني، مؤكداً التزام الجامعة الكامل بدعم كافة الجهود الوطنية التي تحقق تطلعات الشعب السوداني في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط قوله: «هذا الاتفاق يعد إنجازاً مهماً على طريق العبور بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي»، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للسودان، بما في ذلك استئناف مؤسسات التمويل الدولية برامجها الإنمائية المختلفة في البلاد.

ووقع اليوم في الخرطوم على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير وسط حضور محلي وإقليمي ودولي غفير مما يفتح أجواء من الأمل لحل الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام.