استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات اليوم (الإثنين).ويحضر هرتسوغ خلال الزيارة «حوار أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».ورحب رئيس الإمارات خلال اللقاء بزيارة هرتسوغ إلى أبوظبي، والذي ترافقه خلالها حرمه ميشال هرتسوغ.وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتطرق اللقاء إلى أهمية «حوار أبوظبي للفضاء» في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض. وأكد الجانبان ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.حضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الإماراتية، ومحمد محمود آل خاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل.