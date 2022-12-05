بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الإثنين) التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات الإقليمية، وتعزيز منظومة العمل الخليجي.

وأعلن آل نهيان في تغريدات على حسابه في تويتر سعادته ببحث العلاقات الأخوية بين قطر ودولة الإمارات، وسبل تعزيزها وتطويرها، قائلاً: «سعدت ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة».

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى مباحثات مع أمير قطر في الديوان الأميري في العاصمة الدوحة، وبحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية وأهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، كما استعرض عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب أمير قطر في بداية اللقاء برئيس الإمارات، مهنئاً إياه باحتفالات بلاده بعيد الاتحاد الـ51، متمنياً دوام التقدم والازدهار، وأن تسهم الزيارة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أرحب.

وجدد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة للأمير تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بنجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي يعد نجاحاً وفخراً لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي عامة، مشيراً إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة هذه الفعالية العالمية يجسد قدرة أبناء المنطقة والدول العربية على استضافة مختلف الأحداث العالمية وتنظيمها بنجاح وكفاءة كبيرين.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدات على حسابه في تويتر: «إن زيارة الرئيس الإماراتي إلى الدوحة خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك»، موضحاً أن مسار التعاون والتكامل والتنسيق خيار إماراتي إستراتيجي نحو تحقيق الطموحات الخليجية المشتركة.