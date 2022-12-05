رحبت دول مجموعة الرباعية والترويكا للسودان (النرويج، السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية)، بالاتفاق على إطار سياسي مبدئي.



وقال بيان صادر عن المجموعة إن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال فترة انتقالية تنتهي إلى انتخابات.

ونوه البيان بجهود الأطراف لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري من نطاق واسع من الفاعلين السياسيين السودانيين، وندعوهم لحوار شمولي مستمر حول مختلف الموضوعات المهمة والتعاون لبناء مستقبل السودان.

وحثت المجموعة في بيانها، الشخصيات الفاعلة في السودان للانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية، منوهة بإعلان المكون العسكري الواضح بالابتعاد عن العملية السياسية والانخراط بشكل بناء في الحوار القائم.

وأضاف البيان: ننادي الأطراف في السودان بتقديم المصلحة الوطنية على الغايات السياسية المحدودة، كما ندعم بشكل كامل الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان/اليونيتامس، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية/الإيقاد) في تسهيل هذه المفاوضات، وندعو جميع الأطراف بالقيام بالمثل.

وأكدت دول الرباعية والترويكا دعم هذه العملية التي يقودها السودان، وتندد بالمفسدين الذين يهدفون لتضييق الأفق السياسي وتقويض استقرار السودان والانتقال الديموقراطي.

وشدد البيان على أن هذا الجهد المنسق لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق بشكل عاجل، لبناء حكومة بقيادة مدنية، هو جهد مهم لمعالجة التحديات الطارئة السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها السودان ولاستئناف المساعدات الدولية التنموية وتعزيز التعاون بين حكومة جمهورية السودان والشركاء الدوليين.

واختتمت المجموعة بيانها بالقول: نعمل مع الشركاء لتنسيق الدعم الاقتصادي المهم لحكومة ديموقراطية بقيادة مدنية للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها الشعب السوداني.