على وقع أزمة اقتصادية طاحنة تواجه سورية منذ سنوات، اقتحم العشرات من المتظاهرين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية مقر محافظة السويداء في جنوب البلاد اليوم (الأحد)، وأضرموا النار في أجزاء من المبنى وسط تبادل كثيف لإطلاق النار. ورشق المحتجون المبنى بالحجارة ومزقوا صورة لرئيس النظام بشار الأسد كانت على واجهته، مطالبين بإسقاط النظام.وأفاد شهود عيان بأن أكثر من 200 شخص تجمعوا حول المبنى الواقع في وسط المدينة، مرددين هتافات تطالب بإسقاط الأسد وسط زيادات الأسعار والصعوبات الاقتصادية.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شخص وإصابة 6 برصاص الأمن في احتجاجات السويداء. وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن الاحتجاجات في السويداء مستمرة وخرجت بعفوية. ولفت إلى أن 9 ملايين مواطن سوري يعيشون تحت الفقر في مناطق سيطرة النظام، وخروج المتظاهرين رسالة ضد تجويع الشعب. فيما تحدثت وسائل إعلام رسمية أن عشرات المطلوبين اقتحموا مبنى حكوميا في السويداء، وأحرقوا وثائق رسمية. وأعلنت الداخلية السورية مقتل شرطي خلال محاولة اقتحام مبنى قيادة الشرطة بالمدينة.