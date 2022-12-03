اعترض الأسطول الخامس الأمريكي اليوم (السبت) سفينة صيد في خليج عمان، وقال إنها كانت تهرب ذخائر ووقودا للصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن.وقال الأسطول الخامس في بيان إن سفينة الصيد التي تم اعتراضها في الأول من ديسمبر الحالي كانت تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ في خليج عُمان، كاشفاً أن هذه هي ثاني عملياته لمصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر.ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس براد كوبر قوله: إن اعتراض السفينة يظهر بوضوح استمرار نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزع للاستقرار.وشدد الأسطول الأمريكي على أن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذا الصلة.وسبق أن اعترض الأسطول الخامس سفينة صيد تنقل «مساعدات مميتة» بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن في الثامن من نوفمبر الماضي، بحسب البيان.وكان المتحدث باسم الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية تيم هوكينز قال إن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن منطقة مضيقي هرمز والمندب. ولفت إلى أن مشاركة المعلومات التي تتم مع الشركاء تعمل على بناء الثقة وتقوية العلاقات.