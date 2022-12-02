في تأكيد على عزلة النظام الإيراني، فرضت الحكومة الكندية اليوم (الجمعة) عقوبات جديدة على طهران على خلفية قمع أجهزتها الأمنية للاحتجاجات المستمرة منذ نحو ٣ أشهر. وأفادت الحكومة في بيان بأن العقوبات تستهدف 4 أفراد إيرانيين و5 كيانات مرتبطة بانتهاكات نظام الملالي الممنهجة لحقوق الإنسان وتهديد الأمن والسلم الدوليين.وكانت كندا فرضت في شهر أكتوبر الماضي حزمة عقوبات على إيران جراء انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار.وذكرت الخارجية الكندية في بيان أن قائمة العقوبات الجديدة على إيران تشمل 17 شخصا من بينهم وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، إضافة إلى 3 كيانات أخرى.