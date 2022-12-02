أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، اليوم (الجمعة)، أن مقاتلاً في تنظيم «داعش» الإرهابي يُعتقد أنه أدى دوراً مهماً في الدعاية الترويجية، ستُوَجّه إليه تهم ارتكاب جرائم إرهابية خطيرة بعدما سلّمته تركيا إلى أستراليا. واعتُقِل نيل كريستوفر براكاش (31 عاماً) في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سورية، وحكمت عليه محكمة تركية في عام 2019 بالسجن 7 سنوات، بعدما أدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية.وذكرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن براكاش وصل إلى أستراليا صباح (الجمعة)، موضحة في بيان أنه فُتِح تحقيق في عام 2016 عندما توجّه الرجل إلى سورية للقتال مع تنظيم داعش. وأضافت أنها ستقول أمام المحكمة أن الرجل ارتكب سلسلة جرائم إرهابية خطيرة.وتُقدّر السلطات أن حوالى 230 أسترالياً توجّهوا إلى العراق وسورية لحمل السلاح منذ العام 2012، وكان براكاش أبرزهم، وسبق أن ظهر في مقاطع فيديو للتجنيد نشرها تنظيم داعش وحضّ فيها الأستراليين على الانضمام إلى صفوفه.ووصف رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول براكاش بأنه أحد المموّلين أو المنظّمين الرئيسيّين في تنظيم داعش في الشرق الأوسط. وقال المدّعي العام الأسترالي السابق جورج برانديس في 2016 إن براكاش قُتل في العراق في أعقاب غارة جوية أمريكية، ليتبيَّن لاحقاً أنه جُرِح فقط. وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت في عام 2016 مقتله في غارة جوية أمريكية في العراق.وأوضح النائب العام الأسترالي جورج برانديس أن الولايات المتحدة أكدت مقتل نيل براكاش، والمعروف أيضا باسم «أبو خالد الكمبودي»، في غارة جوية على الموصل في العراق. وكان براكاش، المولود في عائلة من أصول من كمبوديا وفيجي تحول من البوذية إلى الإسلام عام 2012 وسافر بعدها بعام إلى سورية.