شب حريق ضخم في ميناء سامسون التركي، اليوم (الجمعة)، وذلك إثر انفجار ناقلة نفط كبيرة، وأفادت المعلومات أن فرق الإطفاء سارعت إلى المنطقة لإخماد الحريق، في حين فتحت السلطات التركية تحقيقاً في الحادثة.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، وقع انفجار في ناقلة النفط بمنطقة ميناء سامسون في الصباح لسبب غير معروف حتى الآن. ومع الانفجار، اندلع حريق في الناقلة، وتصاعد دخان أسود في السماء، وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء إلى المنطقة عند ورود الإشعار.

وأفاد الإعلام التركي بأنه تمت السيطرة على الحريق، ولكن لم يتم التعرف على سبب حدوثه وما تزال التحقيقات مستمرة في الحادثة.

يذكر أن ميناء سامسون يعد أكبر ميناء في منطقة البحر الأسود.