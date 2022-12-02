خسر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أول اختبار انتخابي له منذ توليه منصبه في شهر أكتوبر الماضي.وفاز حزب «العمال» البريطاني بمقعد برلماني رئيسي في انتخابات خاصة، بعدما تغلبت سامانثا ديكسون من حزب العمال على ليز واردلو مرشحة حزب المحافظين، الذي يرأسه سوناك في مدينة «تشيستر» شمال غرب إنجلترا، بفوزها بنسبة 61%، من الأصوات.وتدعم تلك النتيجة زعيم حزب العمال كير ستارمر في أول اختبار انتخابي له ضد رئيس الوزراء المحافظ سوناك. وحصلت ديكسون على 17 ألفاً و309 أصوات، مقارنة بـ6335، لمرشحة حزب المحافظين، واردلو.وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن المواطنين في تشيستر ومختلف أنحاء بريطانيا قلقون بشأن فقدان منازلهم، نظراً لأنه لا يمكنهم سداد أقساط الرهن العقاري أو الإيجار، قلقون بشأن ما إذا كان بإمكانهم تشغيل الدفايات.وأجريت الانتخابات عقب استقالة كريس ماثيسون الذي كان يشغل المقعد عن حزب العمال منذ عام 2015 في أعقاب مزاعم بشأن سلوك جنسي.