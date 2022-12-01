في هجوم تبنته حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، اغتال مسلحون اليوم (الخميس) المسؤول عن ملف النازحين في الإدارة المحلية عمر خليف حسن محليا في مديرية دينيلى غربي العاصمة مقديشو أثناء عودته من زيارة تفقدية إلى مخيمات النزوح الواقعة في المديرية.

وأفادت وسائل إعلامية بأن المسلحين استقلوا سيارة المسؤول المحلي بعد اغتياله، فيما وصلت قوات الأمن موقع الهجوم بعد الحادثة دون ضبط المتورطين، ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات المحلية أو الفيديرالية حول الهجوم الذي أودى بحياة المسؤول.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة الصومالية مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في عملية بمنطقة علي فولديري، في شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.