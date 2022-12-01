كشف السفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو اليوم (الخميس) أن وزير خارجية بلاده ديميكي ميكونين اتفق مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو على معالجة ملفي سد النهضة والحدود بطريقة سلمية وفقا للآليات المشتركة بين البلدين، موضحاً أن الجانب السوداني أبدى خلال اللقاء بالخرطوم استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن السفير الإثيوبي قوله إن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مبيناً أن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة «الإيجاد» بالخرطوم.

فيما أوضح مجلس السيادة في بيان «الخرطوم تبدي استعدادها لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي».

ويثير ملف سد النهضة توتراً بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بسبب اتهام أديس أبابا بالانفراد بالملء والتخزين عبر قرار أحادي دون التنسيق مع دولتي المصب.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد وجهت رسالة لمجلس الأمن الصيف الماضي وصفت فيها التصرف الإثيوبي بـ«المخالفة الصريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، ويعد انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم أديس أبابا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب».