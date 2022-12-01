حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الخميس) من خطورة تحول أي صراع بين الدول النووية إلى حرب نووية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي حول قضايا الأمن الأوروبي أنه في يونيو 2021 تبنى رئيسا روسيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا مفاده أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية، وبالتالي لا يمكن شنها.

وأكد لافروف أن هناك بيانا مماثلا من خمس دول نووية، مبيناً أن أي حرب بين القوى النووية غير مقبولة أيضا، مشدداً بالقول: «حتى إذا قرر أحد ما أن يبدأها بالوسائل التقليدية، فإن خطر التصعيد إلى حرب نووية سيكون كبيراً».

وشن وزير الخارجية الروسي هجوما على منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، مؤكدا أنها أصبحت بمثابة قائمة كبيرة من المشاكل، مبيناً أن فكرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990، وأصبحت أفعالها تثير التساؤل عما ستكون عليه علاقتنا بالمنظمة.

ولفت إلى أن أمريكا انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات، مشيراً إلى أن الغرب لم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم، لافتا إلى أن العلاقات الروسية مع الغرب لن تعود كالسابق.

واتهم لافروف الغرب بـ«رفض فرصة تحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جسر حقيقي للتواصل مع روسيا بعد الحرب الباردة»، مبيناً أن الغرب يحاول خصخصة هذه المنظمة لمصلحته مستغلا تفوقه العددي فيها أو ربما بشكل أدق يحاول الاستحواذ عليها، والهيمنة على المنتدى الأخير للحوار الإقليمي.

واتهم وزير الخارجية الروسي حلف الناتو بالسعي إلى فرض هيمنته على أنحاء العالم، وتهديد أمن روسيا بشكل مباشر.