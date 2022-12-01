قررت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم (الخميس) تجميد أصول 17 شخصا و4 كيانات اعتبارية مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في إطار حربها المستمرة ضد التنظيمات الإرهابية المتورطة في عدد من الجرائم.

ووفقاً للوكالة الرسمية التركية (الأناضول) فإن القرار الذي أعدته الوزارة نشر في الصحيفة الرسمية اليوم ودخل بذلك حيز التنفيذ، مبينة أن القرار يجمد أصول 17 شخصا حقيقيا على علاقة بـ«داعش» في تركيا، بناء على وجود أسباب معقولة، لارتكابهم أعمالا تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب.

وذكرت الوكالة أن القائمة تضمنت شركات «DXN Milano» للتجارة، و«Al Marai» للاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة، و«RSaksouk Gold International» للصناعة والتجارة، و«Universal Logistic» للاستيراد والتصدير والتجارة وتنظيم المعارض.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم إن بلاده حذرت الدول الحليفة بضرورة إبعاد المجموعات المسلحة عن أراضيها وقطع جميع العلاقات معهم في أقرب وقت ممكن، موضحاً في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول أن الولايات المتحدة طلبت من أنقرة إعادة النظر في شن عملية عسكرية برية بشمال سورية. وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده طلبت من واشنطن الوفاء بتعهداتها. وعقد مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعا لمناقشة مكافحة الإرهاب والعمليات البرية المحتملة في شمال سورية.