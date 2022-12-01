في رد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً وسط العاصمة مقديشو والذي راح ضحيته أكثر من 15 شخصا بينهم 6 انتحاريين، أعلنت السلطات الصومالية اليوم (الخميس) مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في عملية للجيش جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الإعلام في بيان: «الجيش وبالتعاون مع المخابرات الصومالية والحلفاء الدوليين نفذ عملية أمنية استهدفت بلدة علي فول طيري التابعة لمدينة مهداي في ولاية هيرشبيلى بإقليم شبيلي الوسطى»، موضحة أن العملية استهدفت عناصر من مقاتلي الشباب كانوا في مهمة بغابات البلدة، وأسفرت عن مقتل 40 منهم وإصابة آخرين دون ذكر عددهم.

ودعت الوزارة عناصر الشباب الإرهابية إلى تسليم أنفسهم، مشددة على أن الحكومة سترحب بكل من ينشق عن الحركة.

وكانت السلطات الصومالية أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 100 من عناصر الحركة في عملية للجيش بالبلدة نفسها.