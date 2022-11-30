أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي أبو عمر المهاجر اليوم (الأربعاء) مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا له، ووفقاً لكلمة المهاجر الذي بثتها حسابات تابعة للتنظيم على تيليغرام فإن زعيم التنظيم قتل أثناء المعارك دون أن يشير إلى مكان أو توقيت مقتله.

وكانت أنباء قد ترددت في مايو الماضي عن إلقاء القبض على زعيم التنظيم زيد العراقي؛ المكنى «أبو الحسن الهاشمي القرشي»، بعملية أمنية نفذت في إسطنبول.

وتولى أبو الحسن قيادة التنظيم بعد مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي بعملية أمنية أمريكية على الأراضي السورية في 3 فبراير الماضي، ولقب أبو الحسن الهاشمي، أو زيد العراقي، كما يكنى بأستاذ داعش، حيث كان يتولى إمارة ديوان التعليم في التنظيم حينما كان يسيطر على مناطق واسعة من سورية والعراق وإعلان خلافة مزعومة.

وعادة ما يعرف زعماء داعش بأكثر من كنية؛ فأبو بكر البغدادي هو نفسه إبراهيم عواد البدري وأبو دعاء السامرائي، كما أن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي هو نفسه حجي عبد الله قرادش، وأبو عمر قرادش.