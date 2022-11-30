قتل 16 شخصا وأصيب 24 اليوم (الأربعاء)، في انفجار بمدرسة في مدينة أيباك بأفغانستان، ووفقاً لأطباء في مستشفى أيباك، عاصمة ولاية سامنغان، فإن جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون.

وذكرت المصادر أن التفجير وقع خلال أداء الطلاب والمدرسين صلاة الظهر في مسجد المدرسة، ما تسبب بوقوع ذلك العدد الكبير من الإصابات، ولم تعلن أي جهة تبنيها لذلك الاعتداء، بيد أن تنظيم داعش الإرهابي اعتاد أن يستهدف أماكن تجمع مدنيين في الأسواق والمدارس والأماكن العامة، لاسيما بعد أن تمكنت حركة طالبان من الاستيلاء على مقاليد الحكم في منتصف أغسطس من العام الماضي.