أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في كويتا جنوبي البلاد إلى 3 قتلى و23 جريحاً، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن شرطياً وطفلاً قتلا وأصيب 24 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلة كانت تقل على متنها عناصر للشرطة جنوب غربي البلاد. وكان مسؤول في الشرطة الباكستانية قال في وقت سابق إن انفجاراً استهدف دورية لها أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً في الهجوم الانتحاري. وأفاد المسؤول بالشرطة عبدالحق بأن انفجار قنبلة دورية للشرطة أسفر عن إصابة 21 شخصاً، بينهم 15 ضابطاً. وأضاف أن الشرطة كانت تقوم بحراسة فريق للتطعيم.ونقلت وسائل إعلام دولية عن متحدث من حركة طالبان باكستان، أو منظمة «تحريك إي طالبان باكستان» أن الحركة تبنت الهجوم الانتحاري في رسالة نصية بعد أن أنهت الجماعة وقف إطلاق النار مع الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع.