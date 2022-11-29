تواصل مليشيا الحوثي جرائمها في محافظة إب، إذ قتلت اليوم (الثلاثاء) عاملاً في أحد محلات بيع الخضروات لرفضه دفع مئتي ريال يمني (ريال سعودي) كإتاوة لقيادي حوثي، ووفقاً لشهود عيان فإن أحمد واصل العامل في محل لبيع الخضروات في سوق مديرية يريم قتل على يد قيادي حوثي.

وقال الشهود: «القيادي الحوثي وجه مسلحيه بقتل واصل فور رفضه دفع 200 ريال إتاوة دون أي مسوغ قانوني أو سندات مالية»، مبينة أن المليشيا الحوثية تواصل ارتكاب جرائم سرقة وسطو على أراضي وممتلكات المدنيين في إب التي تعتبر مخزون اليمن من الحبوب والخضروات.

وفي حادث آخر أقدم حوثيون على إحراق حافلة الناشط مرسل الشبيبي وسط مدينة إب، ووفقاً لمصادر محلية فإن إحراق الحافلة جاء بعد أيام من ملاحقات حوثية لعدد من الناشطين في محافظة إب على خلفة فضحهم لجرائم المليشيا وسرقتها لأموال وأراضي المواطنين.