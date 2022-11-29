حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم (الثلاثاء) من زيادة التدخل الأمريكي في الصراع الأوكراني، مؤكداً أن تلك التدخلات تجلب مخاطر متزايدة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن ريابكوف قوله: «لم يكن هناك حوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، حيث إن الجانبين لديهما مواقف مختلفة جذرياً» جاء ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أنها تدرس اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، مما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهوداً حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.

وفي ذات السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تتعامل مع روسيا بمستويات عالية من العلاقات المسمومة والعداء في جميع الاتجاهات.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على «تيليغرام»: «نتوقع جهودا صادقة من الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لعقد جلسة للجنة الاستشارية الثنائية في عام 2023، والعودة إلى التنفيذ الكامل لجميع بنود معاهدة ستارت»، مشددة على أن قرار روسيا، بتأجيل جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية المقرر عقدها في الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر في القاهرة، اتخذ على المستوى السياسي، آخذين في الاعتبار الوضع السلبي للغاية في العلاقات الروسية الأمريكية التي أنشأتها واشنطن، الذي يستمر في التدهور.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: «في جميع المجالات، نلاحظ أن هناك مستويات عالية من العلاقات المسمومة والعداء من واشنطن، وكجزء من الحرب الهجينة الشاملة التي شنت ضدنا، فإن كل خطوة تقريبا تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا تخضع لرغبة مرضية لإلحاق الضرر ببلدنا في كل مكان، وحيثما أمكنهم».