كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، مؤكدا أنها ستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي. وقال خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست اليوم (الثلاثاء): إن دول حلف الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، لافتا إلى نجاح واشنطن في تضييق مصادر التمويل لروسيا.

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية، متهماً في الوقت عينه روسيا بتحويل البحر الأسود إلى ساحة حرب. وحمل موسكو مسؤولية التسبب في أسوأ أزمة غذاء دولية.

وفي رده على سؤال حول توقعه لنتيجة المباراة المرتقبة في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين الأمريكي والإيراني في كأس العالم، أعرب بلينكن عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على هزيمة المنتخب الإيراني.

يذكر أن اجتماع بوخارست اليوم وغداً يأتي لبحث مسألة دعم قطاع الطاقة على الأراضي الأوكرانية، بعد أن تدمر بشكل كبير جراء الضربات الروسية المكثفة.

ومنذ أكتوبر الماضي (2022) اعتمدت موسكو إستراتيجية جديدة في ضرباتها تركزت على البنى التحتية ومواقع الطاقة، لاسيما بعد الانتكاسات التي واجهتها في الشرق والجنوب الأوكراني، من ضمنها انسحاب قواتها من خيرسون، فضلاً عن الضربات التي تلقتها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.