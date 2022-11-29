أجل البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ) اليوم (الإثنين)، جلساته إلى أجل غير مسمى عقب هجوم انتحاري على فندق قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو أمس (الأحد) راح ضحيته أكثر من 15 قتيلا بينهم 6 مهاجمين وأصيب 5 آخرون وتبنته حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال النائب في البرلمان محمد آدم، إن رئاسة المجلس أبلغتنا بتأجيل جلسة اليوم (الإثنين) المخصصة لمناقشة تشكيل اللجان الداخلية للمجلس، موضحاً في تصريحات صحفية أن الاجتماع أرجئ بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق فيلا روس بالعاصمة.

وفجر انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه عند مدخل فندق قرب القصر الرئاسي كان يقيم فيه مسؤولون حكوميون، بينما أعلنت الشرطة الصومالية عن إنقاذ 60 مدنياً ومسؤولاً حكومياً في موقع الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة صديق دوديشي، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات الأمنية تمكنت من إنهاء الهجوم على فندق فيلا روس بمقديشو، موضحة أن القوات الحكومية قتلت أثناء الهجوم 5 من الإرهابيين الذين هاجموا الفندق، فيما فجر إرهابي سادس نفسه عند المدخل.

وأضاف: «الهجوم تسبب بمقتل 9 أشخاص، بينهم جندي حكومي إضافة إلى إصابة 5 جنود آخرين، فيما أنقذت الشرطة 60 شخصا خلال الهجوم»، مبيناً أن هجوم حركة الشباب الإرهابية على الفندق بالعاصمة مقديشو استمر لنحو عشرين ساعة.

ويتزامن الهجوم الأخير مع استمرار القوات الحكومية بالتعاون مع القبائل شن عمليات عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية وقتلت خلالها مئات من عناصر الحركة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة.

وفي سياق متصل، نجا مسؤول صومالي محلي من الاغتيال، إثر تفجير إرهابي استهدفه موكبه اليوم في شمالي شرقي العاصمة مقديشو، ووفقاً لشهود عيان فإن لغما أرضيا زُرع في جانب الطريق استهدف سكرتير الإدارة المحلية في مديرية كحدا بالعاصمة وحراسته الشخصية لكنهم لم يصابوا بأذى.