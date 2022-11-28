في محاولة جديدة للبحث عن تفاهمات تخرج البلاد من مرحلة الجمود السياسي، أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم (الإثنين) عن لقاء سيجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال الساعات القادمة في العاصمة المصرية القاهرة.

ويناقش اللقاء توحيد السلطة التنفيذية وملف تغيير المناصب السيادية، إلى جانب محاولة حل خلافات القاعدة الدستورية للانتخابات، خصوصاً شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ووصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة اليوم والتقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ، وفي مؤتمر صحافي عقده عقب اللقاء أكد صالح وجود تقارب بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري، لحل وحسم كل هذه الملفات خصوصاً المناصب السيادية، وأشار صالح إلى وجود حراك دولي كبير للدفع باتجاه إجراء الانتخابات في ليبيا، مبيناً أن تنظيم وتأمين العملية الانتخابية يحتاج إلى توفير بيئة سليمة، في إشارة إلى ضرورة حل الخلافات والانقسامات الداخلية.

وتوصل رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال اجتماع بالمغرب، إلى اتفاق على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة رفضها.