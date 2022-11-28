فيما ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان اليوم (الإثنين) تطورات الشأن اليمني، وأمن المنطقة، في ظل تزايد الأنشطة الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني، دعت الولايات المتحدة مليشيا الحوثي لوقف الهجمات على موانئ اليمن، مؤكدة أن مبعوثها الخاص تيم ليندر كينج سيتوجه إلى المنطقة لدعم جهود السلام.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، بيان اليوم: إن المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج سيتوجه إلى سلطنة عمان والسعودية هذا الأسبوع لدعم جهود السلام في اليمن، مشددة بالقول: «في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يطلبون السلام، وليس الحرب، وتحقيقا لهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية التي تعطل تدفق الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، وتفاقم المعاناة في جميع أنحاء البلاد».

يتزامن ذلك، مع زيارة يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى إلاردن إذ التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.

واكد الملك الأردني عبدالله الثاني موقف بلاده الداعم للشعب اليمني وللجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن، مشدداً خلال استقباله العليمي في قصر الحسينية إلى ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، لافتا إلى دعم الأردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية.