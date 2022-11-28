فيما ذكر مسؤولون أمريكيون أن استئناف عملية التفتيش مطروح على جدول المناقشات بين واشنطن وموسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأثنين) تأجيل محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع أمريكا كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بالقاهرة.

ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن السفارة الأمريكية اليوم قولها إن روسيا أجلت من جانب واحد محادثات لنزع السلاح النووي مع مسؤولين أمريكيين في القاهرة كانت مقررة هذا الأسبوع.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية غداً (الثلاثاء) وحتى 6 ديسمبر بناقشون خلالها استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو الاتفاق الوحيد المتبقي الذي ينظم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، في أعقاب شن روسيا حربها على أوكرانيا والتعقيدات المتعلقة بعمليات التفتيش وتعهداتها إذ تم تمديد المعاهدة آخر مرة العام 2021 لمدة 5 سنوات.

وبموجب المعاهدة، تجري واشنطن وموسكو عمليات تفتيش على مواقع أسلحة بعضهما البعض لكن هذا التفتيش توقف منذ عام 2020 بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، وظهرت تعقيدات عندما حاولت الولايات المتحدة استئناف عمليات التفتيش في وقت سابق من هذا العام.