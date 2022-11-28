تأكيداً لما نشرته «عكاظ» أمس (الأحد) عن تفاقم الصراعات بين رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط وعم زعيم المليشيا المعين وزيراً للداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي ووصولها إلى الاقتتال والاختطاف المتبادل، قُتل الليلة الماضية قائد شرطة النجدة الحوثية في مديرية رداع بمحافظة البيضاء أبو العز العربجي، وأُصيب عدد من مرافقيه على يد القيادي أبو هلال الجوفي.

وقال شهود عيان لـ«عكاظ» إن الجوفي رفض الوقوف في النقطة الأمنية بمديرية رداع وبادر بإطلاق النار على قائد الشرطة وعدد من أتباعه فوراً قبل أن تندلع اشتباكات، مبينين أن الاشتباكات تسببت في سقوط جرحى من الطرفين ولا يزال الوضع متوتراً، حيث يحتشد أنصار قائد الشرطة للثأر من القيادي الآخر، فيما يحشد الآخر أنصاره.

من جهة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي أمس المهندس موسى قيقب في محافظة الحديدة بعد تطويره تطبيقاً للتواصل الاجتماعي يحاكي «واتساب»، مبينة أن القيادات الحوثية في الحديدة تفاوضه على التنازل عن محله وكل ما يملك مقابل إطلاق سراحه.

وفي سياق آخر، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم ومعه عضوا المجلس طارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني، وعددا من كبار المسؤولين لبحث الوضع اليمني وتداعياته الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة لردع التهديدات الحوثية الإرهابية لأمن البحر الأحمر وإمدادات التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.