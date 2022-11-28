قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة والقاهرة قد تعيدان تعيين السفراء في الأشهر القادمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف عقب اجتماعهما في أنقرة اليوم (الإثنين) أن البلدين قد يستأنفان المشاورات الدبلوماسية بقيادة نائبي وزيري الخارجية في إطار عملية التطبيع قريبا.

وأفصحت مصادر لوسائل إعلام دولية عن أن فريقين من المخابرات المصرية والتركية عقدا محادثات بعد مصافحة رئيسي البلدين في الدوحة.

ويمثل الحديث عن إعادة تعيين السفراء اختراقا مهما في مسار العلاقات المصرية التركية التي توترت بشدة على خلفية دعم أنقرة لجماعة الإخوان، لكن الخطوات التي قطعتها أنقرة في سبيل الحد من نشاط الجماعة على أراضيها ساهمت في انطلاق حوار استكشافي بين الجانبين قبل شهور.

وعلى رغم التقدم على مسار حل المسائل الخلافية بين تركيا ومصر لا تزال ملفات إقليمية تعيق تطبيع العلاقات بينهما، خصوصا الملفين الليبي وغاز شرق المتوسط.