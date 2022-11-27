أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال اليوم الماضي، موضحة أن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز المرتزقة الأجانب المؤقتة في محور جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل نحو 100 مرتزق.

وذكرت الوزارة أن قواتها أحبطت في محور لوغانسك هجوما أوكرانيا وتمكنت من القضاء على 30 جنديا، فيما أحبطت هجوما آخر على محور كراسنو ليمان، مبينة أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 50 جنديا بين قتيل وجريح، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 وحدات من المركبات الخاصة.

وقالت الوزارة: 70 جنديا أوكرانيا قتلوا في منطقة دونيتسك ودُمرت دبابتان وعربتان قتاليتان مصفحتان و5 شاحنات صغيرة، فيما سقط 60 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح في محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى تدمير عربة قتال مشاة، ومركبتين مدرعتين.