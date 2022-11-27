انتفضت الجامعات الإيرانية أمس (السبت)، وخرجت العديد من المظاهرات تنديداً بممارسات النظام القمعية واحتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني.وفي «جامعة أمير كبير للتكنولوجيا» بالعاصمة طهران، نظم الطلاب اعتصاماً، احتجاجاً على اعتقال السلطات عدداً من زملائهم.وفي «جامعة العلامة طباطبائي» بالعاصمة، زيّن طلاب في كلية الآداب كليتهم برموز برتقالية، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.ونشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، مشاهد من مسيرة لمئات الطلاب في «جامعة أصفهان للتكنولوجيا»، وهم يرددون هتافات ضد السلطات الإيرانية.من جهته، أكد اتحاد طلاب المنظمات الإسلامية، أن طلبة «جامعة العلوم والثقافة» بطهران، نظموا احتجاجاً تضامنياً مع أبناء محافظة كردستان، ونددوا بقتل قوات الأمن المتظاهرين في المحافظة.وشهدت «جامعة خوارزمي» في محافظة ألبرز، مسيرة طلابية تضامناً مع أبناء محافظات إيرانية تشهد احتجاجات ضد السلطات. وتواصلت المظاهرات الليلية ضد النظام، وخرجت مسيرة حاشدة لعمال مصنع الصلب والحديد المضربين في أصفهان. وأضرم محتجون النا‌ر في مقر للباسيج بمدينة برازجان في محافظة بوشهر، وحرقوا صورة لقاسم سليماني في مدينة قرتشك جنوب طهران.